 أمير القصيم : الملك سلمان يحقق مقولة العدل أساس الملك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 16 صفر 1439 هجريا, الموافق 5 نوفمبر 2017 ميلاديا

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أمير القصيم : الملك سلمان يحقق مقولة العدل أساس الملك

أمير القصيم : الملك سلمان يحقق مقولة العدل أساس الملك
المناطق - بريدة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أن الأمر الملكي الكريم بإنشاء لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع , لحصر قضايا الفساد العام ومكافحته ,يأتي من منطلق شرعي راسخ كما جاء في الأمر الملكي الذي صدر بذلك, فالإسلام دين العدل وهو ما تحتكم إليها بلادنا منذ تأسيسها على يدي المغفور له الملك عبد العزيز – طيب الله ثراه – إلى عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – الذي يطبق بهذا الأمر الملكي مقولة أن العدل أساس الملك, ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أكد في أكثر من موضع أهمية العدالة بين الناس, وأن من العدالة أن لا يكون هناك تفريق بين قريب أو بعيد, فهو القائل عليه الصلاة والسلام ( لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) ونحن في عهد الإصلاح الذي يقوده سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده – حفظهما الله – نحتاج إلى الكثير من الحزم والشفافية والنزاهة, ولن يتأتى ذلك إلا بقطع دابر الفساد في كافة المؤسسات العامة والخاصة, فلا نهضة ولا حضارة ولا استقرار مع الفساد سواء كان فساداً مادياً أو إداريا.
وأكد سموه على أن هذه اللجنة التي صدر بها الأمر الملكي وبرئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيكون لها بإذن لله الأثر البالغ في الأداء الحكومي سواء من ناحية مضاعفة المشاريع أو تسريعها, فبالقضاء على الفساد المالي سنحقق بإذن لله وفراً مالياً كبيراً في مشاريع الدولة مما سيضاعفها ويحقق للوطن والمواطن قفزة هائلة في التنمية.
وقال سموه إننا بهذه القرارات الهامة ننتقل إلى مرحلة متقدمة في مسيرتنا نحو النزاهة والعدالة التي هي بلا شك مطلب القيادة مثل ما هي مطلب المواطن
وأختتم سمو الأمير فيصل بن مشعل تصريحه مهنئاً الوطن والمواطن بما يوليه قائد مسيرته من عناية كبيرة بكل ما من شأنه رفاهيته وأمنه واستقراره, وسأل الله سبحانه وتعالي لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده العون والتسديد لما فيه خير الوطن والمواطن

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