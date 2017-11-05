 أمير الشرقية يشيد بنجاحات “سابك” ويشدد على استمرار جهود المسؤولية المجتمعية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 16 صفر 1439 هجريا, الموافق 5 نوفمبر 2017 ميلاديا

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أمير الشرقية يشيد بنجاحات “سابك” ويشدد على استمرار جهود المسؤولية المجتمعية

أمير الشرقية يشيد بنجاحات “سابك” ويشدد على استمرار جهود المسؤولية المجتمعية
المناطق - الدمام - عبدالله السعيدي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الأحد)، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” الدكتور عبدالعزيز بن صالح الجربوع، ونائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، وكبار منسوبي الشركة.
واطلع سموه على إيجازٍ عن التقرير المالي للشركة في الربع الثالث من العام المالي الحالي، مشيداً سموه بالنتائج التي حققتها الشركة في قطاع البتروكيميائيات، منوهاً بما يحظى به قطاع التصنيع غير النفطي من دعمٍ واهتمام من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين –يحفظهما الله-، مؤكداً يحفظه الله أن شركة “سابك” علامةٌ فارقة في قطاع التصنيع غير النفطي، داعياً سموه إلى الحرص على تأهيل الكوادر الوطنية في مختلف التخصصات في عمل الشركة، مشدداً سموه على أهمية استمرار جهود المسؤولية المجتمعية للشركة، بما يحقق التنمية المستدامة في مناطق أعمالها، وبما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 وأهداف برنامج التحول الوطني 2020، متمنياً سموه للشركة ومنسوبيها التوفيق.
من جهته قدم الدكتور عبدالعزيز الجربوع باسمه وباسم منسوبي الشركة الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية، على كلمات سموه المحفزة لمنسوبي الشركة، وإشادته بالتطورات التي طرأت على عمل الشركة، الأمر الذي يشكل دافعاً للشركة ومنسوبيها لبذل المزيد، والتطلع لتحقيق المزيد من النجاحات، والمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية المملكة2030، وبرنامج الشركة لتكون الشركة الرائدة في مجال البتروكيميائيات على مستوى العالم في 2025م.

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