نيابة عن خادم الحرمين الشريفين .. الأمير خالد الفيصل يُشارك في منتدى شباب العالم بجمهورية مصر العربية

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، يُشارك صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في منتدى شباب العالم المقرر إقامته في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية اليوم، ويستمر على مدى 6 أيام برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

ويضم المنتدى الذي يشارك فيه أكثر من 3 آلاف شخصية، رؤساء دول وأمراء، وشخصيات قيادية شبابية دولية، ونماذج شبابية مؤثرة وملهمة من مختلف المجالات، وشخصيات دولية، ومجموعات شبابية من مختلف دول العالم.

ويناقش المؤتمر أربعة محاور رئيسية تتمثل في القضايا الشبابية العالمية، والتنمية المستدامة، والتكنولوجيا وريادة الأعمال، وقضايا الحضارات والثقافات.