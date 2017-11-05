أمير تبوك: الأمر الملكي بتشكيل لجنة برئاسة سمو ولي العهد يأت في سياق تحقيق العدالة وحفظ الحقوق

اكد صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبد العزيز امير منطقه تبوك ان صدور الامر الملكي الكريم بتشكيل لجنة عليا برئاسه صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يأتي في سياق الحرص الاكيد والذي عهدناه من خادم الحرمين الشريفين على تحقيق العدالة وحفظ الحقوق

داعياً سموه الله العلي القدير بالتوفيق لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس اللجنة للقيام بالواجبات المناطة بهذه المهمة على أكمل وجه.

وفي ختام تصريحه سال سموه المولى – عز وجل – أن يحفظ لبلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي العهد حفظهم الله