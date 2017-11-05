فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة المدينة المنورة يستعد لإقامة صلاة الإستسقاء

إستكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة المدينة المنورة جميع الإجراءات اللازمة لإقامة صلاة الإستسقاء في الجوامع المحددة، والمصليات المكشوفة في منطقة المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها ..

من جهته أوضح الشيخ فهد التويجري أنه بناء على أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بإقامة صلاة الإستسقاء ــ بمشيئة الله ، تم تجهيز المصليات والجوامع داخل المدينة المنورة وخارجها ..

وأبان فضيلته أنه إنفاذا لتوجيهات معالي الوزير الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، ومعالي نائبه الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري، قام فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة بإتخاذ التدابير اللازمة لتجهيز هذه المصليات والجوامع بكل مستلزماتها لتكون جاهزة لإستقبال المصلين لصلاة الاستسقاء ، مبيناً أن موعد إقامة الصلاة سيكون ــ بمشيئة الله تعالى ــ عند الساعة السادسة وخمسون دقيقة صباحاً وذلك حسب تقويم أم القرى ..

وأختتم فضيلة الشيخ فهد بن سليمان التويجري ــ تصريحه ــــ بسؤاله الله أن يغيث البلاد والعباد، وأن يديم على المملكة أمنها في ظل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ورعاه ــ وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظه الله ــ.