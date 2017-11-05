الأمير سعود بن نايف يشيد بإنشاء “لجنة تسويق هوية الأحساء”.. ويشدد على تطوير قطاع الأعمال بما يحقق رؤية المملكة 2030

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الأحد) رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء الأستاذ عبداللطيف العرفج، وأعضاء وعضوات مجلس الإدارة الجديد.

واطلع سموه على منجزات الدورة الماضية لمجلس إدارة الغرفة، والخطط المستقبلية للمجلس الحالي، منوهاً سموه بما يحظى به قطاع الأعمال من دعمٍ واهتمام من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين –يحفظهما الله-، مشدداً سموه على أهمية تطوير قطاع الأعمال بما يحقق رؤية المملكة الطموحة 2030، ويجعل من القطاع الخاص مشاركاً فاعلاً في التنمية، مؤكداً سموه على أهمية نشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر في أوساط الشباب، وفتح الآفاق لهم في مختلف المجالات التجارية والصناعية، مشيداً سموه بإنشاء لجنة تسويق هوية الأحساء لما تمتلك الأحساء من إرث حضاري عريق، يتطلب الاهتمام والرعاية من كافة القطاعات، متمنياً سموه للغرفة وأعضاء المجلس التوفيق.

من جهته قدم رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء الأستاذ عبداللطيف العرفج باسمه وباسم أعضاء مجلس إدارة الغرفة الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية “يحفظه الله” على كلمات سموه المحفزة، واهتمامه ودعمه لغرفة الأحساء وللقطاع الخاص في المنطقة الشرقية، وحرصه على الاستماع لمقترحات الأعضاء، ودعمه لكل ما يسهم في تطوير المنطقة الشرقية.