 نائب أمير القصيم : إنشاء لجنة عليا لحصر قضايا الفساد العام ومكافحته هي بداية مرحلة جديدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 16 صفر 1439 هجريا, الموافق 5 نوفمبر 2017 ميلاديا

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نائب أمير القصيم : إنشاء لجنة عليا لحصر قضايا الفساد العام ومكافحته هي بداية مرحلة جديدة

نائب أمير القصيم : إنشاء لجنة عليا لحصر قضايا الفساد العام ومكافحته هي بداية مرحلة جديدة
المناطق - بريدة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير  فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم , أن الأمر الملكي الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ بإنشاء لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع , لحصر قضايا الفساد العام ومكافحته هي بداية لمرحلة جديدة عبر تأسيس نظام قوي قائد وبشكل دائم إلى المحافظة على موارد الوطن ومحاسبة كل مقصر , مؤكداً سموه بأن هذا القرار ينعكس من حرص شديد تنتهجه حكومة هذا الوطن بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على محافظتها على موارد هذا الوطن واستغلالها الاستغلال الأمثل لخدمة الوطن والمواطنين , مشيراً بأن ذلك القرار عكس مرحلة جديدة حاسمة لإيقاف كل متجاوز عبر محاربة الفساد ومواجهة جميع التحديات على أعلى المستويات والتي يواجهها هذا الوطن , مبيناً سموه بأن ذلك القرار هو قرار تاريخي خالد في مسيرة هذا الوطن , مؤكداً بأن الأجيال ستتناقل بكل عزة وفخر بأن الإصلاح سائر في زمن الحزم والعزم وعبر بناء الوطن والتفاني والوفاء , وأكد سموه إلى أن نهج هذه البلاد سيظل قائماً لحماية شعب وفي كريم يستحق كل خير وتنمية وعلو بأنظمة تحميه وتعلي من مكانته الإقتصادية والإجتماعية , سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذا الوطن أمنه واستقراره وصلاحه تحت ظل قائده خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وأن يعينهم لكل مافيه خير وصلاح هذا الوطن وأن يحفظ الله الوطن وقادته وشعبه من كيد الكائدين والمعتدين .

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