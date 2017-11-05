إنفاذاً لتوجيه خادم الحرمين الشريفين نائب أمير الشرقية يتقدم المصلين في صلاة الاستسقاء .. غداً

إنفاذاً لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله – بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة، يتقدم صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، صباح غدٍ الاثنين جموع المصلين لأداء صلاة الاستسقاء بمحافظة الخبر، تأسياً بهدي الرسول «صلى الله عليه وسلم» عند الجدب وتأخر نزول المطر .

وستقام الصلاة في الجوامع المحددة في محافظات ومدن المنطقة، التي تم تحديدها من فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، وجاء في بيان الديوان الملكي عن أمر خادم الحرمين الشريفين بإقامة صلاة الاستسقاء ” على الجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم، لعل الله أن يفرج عنا وييسر لنا ما نرجو، وينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملاً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإظهاراً للافتقار إلى الله جل وعلا، مع الإلحاح في الدعاء، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه، نسأل الله جلت قدرته أن يرحم البلاد والعباد، وأن يستجيب دعاء عباده، وأن يجعل ما يُنزله رحمة لهم ومتاعاً إلى حين، إنه سميع مجيب”