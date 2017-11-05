مدير جامعة القصيم يشيد بسياسات القيادة الحكيمة في مكافحة الفساد

أشاد معالي الأستاذ الدكتورعبد الرحمن بن حمد الداود مدير جامعة القصيم، بالأمر الملكي الذي صدر مساء أمس السبت بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مؤكداً على حكمة القيادة الرشيدة في سعيها للقضاء على كل أشكال الفساد والرشوة واستغلال النفوذ، وعدم التفريق في محاسبة الفاسدين بين كبير وصغير وذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظة الله.

وعبر معالي مدير الجامعة عن ثقته الكبيرة في سياسات القيادة الرشيدة للنهوض بوطننا الغالي، وحرصها على ترسيخ قيمة العمل من أجل تنمية البلاد وتوطين مفهوم النزاهة بين أبناء الوطن حتى تبقى شعاراً يحيى الجميع من أجل تحقيقه بقيادة وحزم وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزآل سعود.

وأشار “الداود” إلى أن سياسة خادم الحرمين الشريفين قد اتسمت منذ اليوم الأول لتوليه الحكم بالحزم والحكمة وعدم تأخير أو تأجيل القرارات التي تمس أمن الوطن والمواطنين، ومحاسبة المقصرين أو الفاسدين من المسؤولين وغيرهم، بما يضمن تحقيق العدل والمساواة بين كافة أبناء الوطن دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى.