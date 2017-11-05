 العياد : تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد يمثل نقلة تاريخية لمصلحة الوطن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 16 صفر 1439 هجريا, الموافق 5 نوفمبر 2017 ميلاديا

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العياد : تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد يمثل نقلة تاريخية لمصلحة الوطن

العياد : تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد يمثل نقلة تاريخية لمصلحة الوطن
المناطق - حائل

أكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل الاستاذ فريح محمد العياد حول الأمر الملكي الكريم بشان مكافحة الفساد وتتبع الفاسدين يجسد  منهاج الدولة ايدها الله في تعزيز النزاهة والمضي في الإصلاح بكل اشكاله ومجالاته في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و سمو ولي العهد حفظهما الله .
مبيناً أن هذا القرار التاريخي يمثل نقلة بالغة الاثر في طرح  الشفافية والمحاسبة مما يعزز من وجود بيئة صحية جاذبة للاستثمار والارتقاء بمعايير الإتقان والنجاح .
وشدد بأن مكافحة أشكال الفساد تعد مطلب رسمي وشعبي يهدف بالتالي لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوطيد قيم النزاهة والعدل والمساواة في المجتمع وتسريع وتيرة الإصلاح لكل ما يعزز مقدرات الوطن .

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