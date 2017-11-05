 مدير جامعة نجران: لجنة مكافحة الفساد أمر حازم لتاريخ جديد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 16 صفر 1439 هجريا, الموافق 5 نوفمبر 2017 ميلاديا

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مدير جامعة نجران: لجنة مكافحة الفساد أمر حازم لتاريخ جديد

مدير جامعة نجران: لجنة مكافحة الفساد أمر حازم لتاريخ جديد
المناطق - نجران

أكد معالي مدير جامعة نجران الأستاذ الدكتور فلاح بن فرج السبيعي أن الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- القاضي ‏‫بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والنائب العام ورئيس أمن الدولة، يؤكد حرص المملكة على اجتثاث الفساد ومحاربة كل مفسد استغل خيرات هذه البلاد الكريمة لمصالحه الخاصة.

وقال الدكتور السبيعي: ” تمر هذه البلاد الكريمة في عصر جديد اتسم بالحزم بقيادة ملك الحزم وسمو ولي العهد الأمين اللذان يقفان في وجه كل من يحاول المساس بخيرات وممتلكات وأمن هذه البلاد، واتسم بالعزم الذي يقود المملكة نحو مستقبل مشرق يتمثل في رؤية المملكة 2030 وتوجهها إلى مواكبة التقدم الذي وصل له العالم والذي سنصل إليه بوجود مملكة خالية من الفساد”.

وبارك الدكتور السبيعي هذا الأمر الكريم، مشيرا بأن بلاد الحرمين الشريفين تشهد تاريخا جديدا يجعل مستقبلها لا حدود له من التميز، إذ إن إعلانها مكافحة الفساد وملاحقتها لكل مفسد يؤكد توجهها لبناء دولة جديدة تصنع طفرة مستقبلية ينعم بها شعب المملكة.

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