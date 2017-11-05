نائب أمير منطقة جازان يطلع على سير أعمال اللجنة التنفيذية لتحفيز الاستثمار السياحي بجازان

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، رئيس اللجنة التنفيذية لتحفيز الاستثمار السياحي بمنطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم ، مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة جازان، أمين عام اللجنة المهندس رستم بن مقبول الكبيسي، .

وتم خلال اللقاء بحث كافة الموضوعات التي تقع في إطار عمل اللجنة التي تضم في عضويتها مدراء الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار السياحي، من خلال مركز خدمات الاستثمار السياحي الذي سيقدم الدعم والتسهيلات اللازمة للمستثمرين بالقطاع السياحي , إلى جانب بحث آليات وبرامج عمل اللجنة , والمهام والأعمال المناطة بأعضائها , والسبل الكفيلة بتحقيق الأهداف المرجوة من اللجنة في التسويق للمنطقة وتحفيز الاستثمار السياحي ، وتسهيل وتسريع إجراءات الاستثمار بالمنطقة , وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم.

ووجه سمو نائب أمير منطقة جازان خلال اللقاء بأهمية العمل الجاد والمخلص لتقديم كل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن ، وتقديم أفضل الخدمات لأبناء المنطقة والزائرين لها على مدار العام , سائلاً الله تعالى أن يمد الجميع بعونه وتوفيقه.