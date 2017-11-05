 البرلمان العربي يؤكد تضامنه مع المملكة حفاظاً على أمنها واستقرارها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 16 صفر 1439 هجريا, الموافق 5 نوفمبر 2017 ميلاديا

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البرلمان العربي يؤكد تضامنه مع المملكة حفاظاً على أمنها واستقرارها

البرلمان العربي يؤكد تضامنه مع المملكة حفاظاً على أمنها واستقرارها
المناطق - وكالات

أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي تضامن البرلمان مع المملكة العربية السعودية حفاظاً على أمنها واستقرارها، مستنكراً ما قامت به ميليشيات الحوثي بإطلاق صاروخ بالستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه العاصمة الرياض .

وأكد في بيان له اليوم الأحد على أن هذا العمل هو تحدٍ واضح وصريح وخرق للقرارات الأممية وتهديد لأمن المملكة العربية السعودية وتهديد للأمن الإقليمي والدولي مشيرا الى أن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يُعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.

وأكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي دعم البرلمان العربي التام لما تقوم به المملكة العربية السعودية من إجراءات وتدابير لحفظ أمنها واستقراراها كما ثمن قيادة المملكة العربية السعودية للتحالف العربي في اليمن لاسترداد الشرعية والذي أعاد أمجاد الأمة العربية وهيبتها وعزتها وكرامتها ضد كل من يهدد أمنها ويستهدف مقدرات شعبها العربي الكبير ويحاول التدخل في شؤونها الداخلية.

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