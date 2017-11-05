 البحرين تطلب من مواطنيها ضرورة مغادرة لبنان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 16 صفر 1439 هجريا, الموافق 5 نوفمبر 2017 ميلاديا

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البحرين تطلب من مواطنيها ضرورة مغادرة لبنان

البحرين تطلب من مواطنيها ضرورة مغادرة لبنان
المناطق - وكالات

دعت الخارجية البحرينية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية مساء الأحد، مواطنيها إلى مغادرة لبنان فوراً، مع الحيطة والحذر.

وفي بيان للخارجية نقلت وكالة الأنباء بنا :” نظرا للظروف، والتطورات الراهنة التي تمر بها الجمهورية اللبنانية ، تطلب وزارة الخارجية من جميع مواطني مملكة البحرين الكرام المتواجدين حالياً في الجمهورية اللبنانية، المغادرة فوراً مع توخي أقصى درجات الحيطة، والحذر”.

وجددت الوزارة دعوة :”جميع المواطنين الكرام لتجنب السفر نهائياً إلى الجمهورية اللبنانية، حرصاً على سلامتهم، وتجنباً لأي مخاطر قد يتعرضون لها جراء هذه التطورات” .

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