البحرين تطلب من مواطنيها ضرورة مغادرة لبنان

دعت الخارجية البحرينية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية مساء الأحد، مواطنيها إلى مغادرة لبنان فوراً، مع الحيطة والحذر.

وفي بيان للخارجية نقلت وكالة الأنباء بنا :” نظرا للظروف، والتطورات الراهنة التي تمر بها الجمهورية اللبنانية ، تطلب وزارة الخارجية من جميع مواطني مملكة البحرين الكرام المتواجدين حالياً في الجمهورية اللبنانية، المغادرة فوراً مع توخي أقصى درجات الحيطة، والحذر”.

وجددت الوزارة دعوة :”جميع المواطنين الكرام لتجنب السفر نهائياً إلى الجمهورية اللبنانية، حرصاً على سلامتهم، وتجنباً لأي مخاطر قد يتعرضون لها جراء هذه التطورات” .