قبل انتقاله الى عمله الجديد الرخيمي يودع مستشفى الارطاوية والقطاع الصحي بافتتاح مركز صحي حويمضه

افتتح مدير مستشفى الأرطاوية العام الأخصائي / أحمد بجاد الرخيمي مركز صحي حويمضة التابع رللقطاع الصحي بالارطاوية صباح هذا اليوم بعد اعتماد تشغيله. بحضور رئيس مركز حويمضة الأستاذ أحمد الحميدي المطيري ومشرف القطاع الصحي بالأرطاوية و مدير مركز صحي حويمضة عيسى جزى المطيري روعددا من المسؤولين بالمستشفى والقطاع الصحي و أهالي المركز . وقد اشتمل حفل التدشين على كلمة مدير المستشفى الذي نوه باهتمام ولاة الامر حفظهم على وصول الخدمات الصحية لكل منطقة ومركز وهجرة وكذلك دعم الشؤون الصحية ممثلا بالدكتور ناصر الدوسري زونائبه على تشغيل المراكز الصحية ودعمها بالكوادر والاجهزة الحديثة لتقوم بعملها على اكمل وجه بعد ذلك كلمة الأهالي واختتم مشرف القطاع بكلمة استعرض فيها ابرز الإحصائيات ونطاق خدمات المركز لاهالي حويمضة وماجاورها من القرى والهجر . بدورة ثمن زرئيس مركز حويمضة الأستاذ أحمد الحميدي دور مستشفى الارطاوية في تقديم الخدمات الصحيه لاهالي الارطاويةز والمراكز التابعة زلها والسعي الحثيث لتلبية احتياجات المراكز التي تقع داخل نطاق خدمات القطاع الصحي للارطاوية

وفي جانب متصل ودع مستشفى الارطاوية والقطاع الصحي الاخصائي احمد بجاد الرخيمي بعد صدور قرار مدير عام الشؤون الصحية بالرياض بتكليفه مديرا لمستشفى الدوادمي العام بعد ان امضى مايقارب الثلاث سنوات شهد خلالها القطاع الصحي بالارطاوية نقلة نوعية وتطور كبير في الخدمات الصحية المقدمة ونجاح في تشغيل الاقسام ودعمها بكوادر مؤهلة واخرها حصول المستشفى على المركز الاول بصحة الرياض في جودة الاداء والخدمات الصحية المتميزة وكذلك تدشين العديد من المراكز الصحية بعد اعتماد تشغيلها من ادارة الشؤون الصحية ،وسيباشر الاخصائي بجاد محمد الحمراني ادارة مستشفى الارطاوية العام خلفا للرخيمي بعد صدور قرار تكليفه من الشؤون الصحية بالرياض