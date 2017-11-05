وزير الخارجية البريطاني يدين إطلاق مليشيات الحوثي صاروخاً باليستياً استهدف مدينة الرياض

أدان معالي وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون بأشد العبارات إطلاق صاروخ باليستي من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن استهدف مدينة الرياض، وتصدت له قوات الدفاع الجوي دون وقوع إصابات.

وأكد جونسون في تغريدة له على حسابه ” بتويتر ” وقوف المملكة المتحدة مع المملكة العربية السعودية في التصدي للتهديدات الأمنية، والحفاظ على أمنها واستقرارها.