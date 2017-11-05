 وزير الخارجية البريطاني يدين إطلاق مليشيات الحوثي صاروخاً باليستياً استهدف مدينة الرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 16 صفر 1439 هجريا, الموافق 5 نوفمبر 2017 ميلاديا

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وزير الخارجية البريطاني يدين إطلاق مليشيات الحوثي صاروخاً باليستياً استهدف مدينة الرياض

وزير الخارجية البريطاني يدين إطلاق مليشيات الحوثي صاروخاً باليستياً استهدف مدينة الرياض
المناطق _ واس

أدان معالي وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون بأشد العبارات إطلاق صاروخ باليستي من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن استهدف مدينة الرياض، وتصدت له قوات الدفاع الجوي دون وقوع إصابات.
وأكد جونسون في تغريدة له على حسابه ” بتويتر ” وقوف المملكة المتحدة مع المملكة العربية السعودية في التصدي للتهديدات الأمنية، والحفاظ على أمنها واستقرارها.

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