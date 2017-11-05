 أمانة الشمالية تكثف حملات النظافة داخل الأحياء ‎ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 16 صفر 1439 هجريا, الموافق 5 نوفمبر 2017 ميلاديا

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أمانة الشمالية تكثف حملات النظافة داخل الأحياء ‎

أمانة الشمالية تكثف حملات النظافة داخل الأحياء ‎
المناطق _ عرعر
قامت أمانة منطقة الحد الشمالية  ممثلة في  وكالة الخدمات إدارة النظافة، بعمل حملات مكثفه للنظافة من خلال كنس الشوارع داخل الأحياء والطرقات الرئيسية ، وكذلك  تنظيف وتهيئة الحدائق والمنتزهات ، إضافة إلى إزالة المخلفات داخل الأحياء، وذلك بتوجيه من وكيل الخدمات المهندس ودي بن تركي العنزي       .
‏‎وشملت أعمال النظافة، جميع أنحاء المدينة  بحيث يتم التركيز  على   على رفع مستوى النظافة على مدار العام دون تهاون.

وأكد العنزي بأن حملات النظافة مستمرة

ونوه العنزي بضرورة تعاون المواطنين والمقيمين بضرورة القاء النفايات في أماكنها المخصص لها

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