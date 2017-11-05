 نجاح الفريق الطبي والجراحي لعمليات فصل التوائم السيامية اليوم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 16 صفر 1439 هجريا, الموافق 5 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمير منطقة الحدود الشمالية يتقدم جموع المصلين في صلاة الاستسقاء صباح الاثنين القادم النفيعي الميدان التربوي ثري بالكفاءات المتميزة والمبادرات والممارسات الإدارية الناجحة اجتماع بين مجلس التعاون والأكاديمية الفيدرالية للسياسات الأمنية نائب أمير عسير: لجنة حصر جرائم الفساد خطوة إصلاحية تواكب تحول المملكة وترعى مصالح الشعب أمير منطقة جازان: الأمر الملكي يؤكد حرص القيادة الرشيدة على حفظ الحقوق وصون العدالة النفيعي مؤكداً أن الأمر الملكي يؤطد لمرحلة قادمة قوامها حزم وعزم نجاح الفريق الطبي والجراحي لعمليات فصل التوائم السيامية اليوم أمير عسير : الحرب على الفساد يطور الاقتصاد ويحسن الاستثمار ويرفع مكانة المملكة ضمن تصنيف منظمة الشفافية الدولية أمانة الشمالية تكثف حملات النظافة داخل الأحياء ‎ وزير الخارجية البريطاني يدين إطلاق مليشيات الحوثي صاروخاً باليستياً استهدف مدينة الرياض داخلية البحرين : جواز السفر هو الهوية المعتمدة للتنقل بين البحرين و قطر قبل انتقاله الى عمله الجديد الرخيمي يودع مستشفى الأرطاوية والقطاع الصحي بافتتاح مركز صحي حويمضه

نجاح الفريق الطبي والجراحي لعمليات فصل التوائم السيامية اليوم

نجاح الفريق الطبي والجراحي لعمليات فصل التوائم السيامية اليوم
المناطق _ وليد الحمود
بفصل التوأم السيامي السوداني “جود وجنى” في عملية استمرت قرابة 9  ساعات وعلى ست مراحل وذلك بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض.
وجاءت العملية إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – حيث أجرى الفريق الطبي والجراحي عملية الفصل برئاسة معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة ، وبمشاركة عشرين استشاريًا ومختصًا من أقسام التخدير و جراحة الأطفال و جراحة التجميل والتمريض.
وأوضح رئيس الفريق الطبي والجراحي الدكتور الربيعة أن العملية جرت ولله الحمد بنجاح كامل و حالة التوأم مستقرة وأنه تم نقل التوأم إلى وحدة العناية المركزة للأطفال حيث تخضعان للمراقبة المشددة وسوف تمكث أن هناك من ٣ إلى٤ أسابيع بإذن الله.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>