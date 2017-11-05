 النفيعي مؤكداً أن الأمر الملكي يؤطد لمرحلة قادمة قوامها حزم وعزم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 16 صفر 1439 هجريا, الموافق 5 نوفمبر 2017 ميلاديا

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النفيعي مؤكداً أن الأمر الملكي يؤطد لمرحلة قادمة قوامها حزم وعزم

النفيعي مؤكداً أن الأمر الملكي يؤطد لمرحلة قادمة قوامها حزم وعزم
المناطق _ عادل الزهراني
ثمَّن المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف المكلف الاستاذ محمد بن عامر النفيعي  الأمر الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ حفظه الله ـ بتشكيل لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان ولي العهد يحفظه الله لحصر المخالفات والجرائم والاشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام. مؤكداً أن الأمر الملكي  يوطد لمرحلة قادمة قوامها حزم وعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ ، ضد من يحاول المساس بمقدرات الوطن وحقوق المواطنين ، وتصون – بإذن الله – الإنفاق السخي من الدولة حفظها الله على مشاريع التنمية المختلفة  وتعقب ومحاسبة كل الفاسدين وكل من أضر بالبلد، وغلّب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، واعتدى على المال العام دون وازع من الدين أو الضمير أو الأخلاق أو الوطنية. وقال ان ذلك بلا شك سيسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق النمو والازدهار لهذا الوطن المعطاء ، لافتاً الى حرص ولاة الأمر منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه ومن بعده أبناؤه البررة على محاربة الفساد بكافة أشكاله وصوره لما يسببه من تعطيل للتنمية ، وسعيهم كذلك لحماية اقتصاد هذه البلاد من العابثين وكل من يسعى لتغليب مصلحته الشخصية على المصلحة العامة. سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والامان والاستقرار.

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