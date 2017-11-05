أمير منطقة جازان: الأمر الملكي يؤكد حرص القيادة الرشيدة على حفظ الحقوق وصون العدالة

وصف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، الأمر الملكي بتشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد العام، بانه قرار يؤكد حرص القيادة الحكيمة ـ أيدها الله ـ على حفظ الحقوق وصون العدالة ورعاية مصالح الرعية.

وأكد أهمية الأمر الملكي الكريم في تحقيق التنمية الشاملة للوطن، وتلبية تطلعات المواطن الكريم، وردع كل من تسّول له نفسه الإضرار بمكتسبات الوطن.

وبين سموه أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – أيده الله – أولى ومنذ توليه مقاليد الحكم رعاية المصلحة العامة، ومحاربة الفساد والتقصير في أداء الواجب من قبل الجميع , ومراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يكفل تعزيز اختصاصاتها، والارتقاء بأدائها لمهامها ومسؤولياتها.

ودعا سمو أمير منطقة جازان .الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وأن يمدهما بعونه وتوفيقه، ويسدد على طريق الحق خطاهما..