 نائب أمير عسير: لجنة حصر جرائم الفساد خطوة إصلاحية تواكب تحول المملكة وترعى مصالح الشعب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 16 صفر 1439 هجريا, الموافق 5 نوفمبر 2017 ميلاديا

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نائب أمير عسير: لجنة حصر جرائم الفساد خطوة إصلاحية تواكب تحول المملكة وترعى مصالح الشعب

نائب أمير عسير: لجنة حصر جرائم الفساد خطوة إصلاحية تواكب تحول المملكة وترعى مصالح الشعب
المناطق _ ابها

أكد نائب أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز ، أن الأمر الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد لحصر جرائم الفساد العام والتحقيق فيها ، يعد خطوة إصلاحية مهمة ومنطلقا للتحول الذي تشهده المملكة العربية السعودية في مختلف الأصعدة ، خاصة أن مكافحة الفساد عنصر مهم لبناء الاقتصاد والثبات في النمو وتحسن البيئة الاستثمارية .
وأضاف الأمير منصور بن مقرن، أن الأمر الملكي يؤكد حرص القيادة الحكيمة ـ أيدها الله ـ على حفظ الحقوق وتحقيق العدالة ورعاية مصالح الشعب، سعيا منها إلى تحقيق التنمية الشاملة ، وتلبية تطلعات المواطنين في كل مكان ، وردع كل من تسّول له نفسه الإضرار بمكتسبات الوطن , لافتا إلى أن المملكة مقبلة على نهضة تنموية كبيرة وشاملة وفقا لخطط التحول الوطني 2020 والرؤية السعودية 2030 ، وهو مايستوجب تهيئة أرض خصبة للمستقبل تهتم بالمخلصين وتقصي المفسدين والمحافظة على المال العام من الهدر .

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