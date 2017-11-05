نائب أمير عسير: لجنة حصر جرائم الفساد خطوة إصلاحية تواكب تحول المملكة وترعى مصالح الشعب

أكد نائب أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز ، أن الأمر الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد لحصر جرائم الفساد العام والتحقيق فيها ، يعد خطوة إصلاحية مهمة ومنطلقا للتحول الذي تشهده المملكة العربية السعودية في مختلف الأصعدة ، خاصة أن مكافحة الفساد عنصر مهم لبناء الاقتصاد والثبات في النمو وتحسن البيئة الاستثمارية .

وأضاف الأمير منصور بن مقرن، أن الأمر الملكي يؤكد حرص القيادة الحكيمة ـ أيدها الله ـ على حفظ الحقوق وتحقيق العدالة ورعاية مصالح الشعب، سعيا منها إلى تحقيق التنمية الشاملة ، وتلبية تطلعات المواطنين في كل مكان ، وردع كل من تسّول له نفسه الإضرار بمكتسبات الوطن , لافتا إلى أن المملكة مقبلة على نهضة تنموية كبيرة وشاملة وفقا لخطط التحول الوطني 2020 والرؤية السعودية 2030 ، وهو مايستوجب تهيئة أرض خصبة للمستقبل تهتم بالمخلصين وتقصي المفسدين والمحافظة على المال العام من الهدر .