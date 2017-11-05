 اجتماع بين مجلس التعاون والأكاديمية الفيدرالية للسياسات الأمنية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 16 صفر 1439 هجريا, الموافق 5 نوفمبر 2017 ميلاديا

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اجتماع بين مجلس التعاون والأكاديمية الفيدرالية للسياسات الأمنية

اجتماع بين مجلس التعاون والأكاديمية الفيدرالية للسياسات الأمنية
المناطق _ وليد الحمود

عقدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، صباح اليوم الأحد اجتماع مع الأكاديمية الاتحادية للسياسات الأمنية في جمهورية المانيا الاتحادية برئاسة كل من الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق،  الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون والدكتور كارل هاينز كامب رئيس الاكاديمية.


واستعرض الجانبان خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الأمانة العامة بالرياض الموضوعات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والامنية، اضافة إلى التعاون بين مجلس التعاون وجمهورية المانيا الاتحادية بصفة خاصة والاتحاد الاوروبي بشكل عام.


وقال الدكتور العويشق أن هذا الاجتماع يأتي في اطار حرص الأمانة العامة لمجلس التعاون على تعزيز علاقات مجلس التعاون مع الدول الصديقة وتبادل وجهات النظر معها حول القضايا التي تهم مجلس التعاون في ضوء التطورات الاقليمية والمتغيرات الدولية وخاصة في الموضوعات المتصلة بالمجالات الاقتصادية والعسكرية والامنية.


وأوضح بأنه تم خلال الاجتماع استعراض مواقف مجلس التعاون تجاه القضايا التي تشهدها المنطقة وتطوراتها، والجهود المبذولة في مكافحة التطرف والإرهاب وتمويله.


شارك في الاجتماع عدد من المسؤولين في الأمانة العامة لمجلس التعاون ، وعن الجانب الألماني ممثلين عن وزارات الخارجية و الدفاع والصحة والزراعة والعمل والشؤون الاجتماعية، والبنك المركزي، اضافة الى عدد من الصحفيين والاعلاميين والاكاديميين والمستشارين، وعدد من مسؤولي الأكاديمية وأساتذتها.

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