النفيعي الميدان التربوي ثري بالكفاءات المتميزة والمبادرات والممارسات الإدارية الناجحة

أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف المكلف الاستاذ محمد بن عامر النفيعي على ان الميدان التربوي ثري بالكفاءات المتميزة والمبادرات والممارسات الادارية الناجحة والطواقم التي تحقق التميز . مشيراً الى أهمية تظافر جهود الجميع بما يحقق مراكز متقدمة في جائزة التعليم للتميز ، جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الفرعية لجائزة التعليم للتميز بالادارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف بحضور مساعده للشؤون التعليمية الاستاذ فهاد الذويبي ومساعدته لشؤون تعليم البنات الاستاذه مها الزايدي عبر الدائرة المغلقة وبمشاركة جميع اعضاء اللجنة ، واشار النفيعي لاهمية جائزة التعليم للتميز لما لها من دور فاعل في تحفيز الاداء التعليمي والاداري الامثل وبصفة مستمرة ، لافتاً الى دور مركز المبادرات النوعية والتميز في نشر ثقافة التميز والعمل للاتقان متطلعاً في الوقت ذاته الى تحقيق التميز خلال الدورة الحالية للجائزة ، ومثمنا الجهود التي بذلتها ادارة الجودة الشاملة خلال الفترة الماضية وما حققته من نتائج مثمرة .

كما أشاد النفيعي بمشروع نظام التعاملات التعليمية والإدارية الالكتروني والذي سيقدم منظومة من الخدمات الالكترونية والتي تتفاعل مع بعضها البعض لخدمة العملية التعليمية والادارية من اجل تحقيق اهداف الادارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف وفق رؤيتها ورسالتها وبما يحقق جودة الخدمة وسرعة التفاعل وتوفير الوقت والجهد والغاء الأساليب التقليدية في التعامل مع المستفيدين بمختلف فئاتهم.