 أمير منطقة الحدود الشمالية يتقدم جموع المصلين في صلاة الاستسقاء صباح الاثنين القادم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 16 صفر 1439 هجريا, الموافق 5 نوفمبر 2017 ميلاديا

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أمير منطقة الحدود الشمالية يتقدم جموع المصلين في صلاة الاستسقاء صباح الاثنين القادم

أمير منطقة الحدود الشمالية يتقدم جموع المصلين في صلاة الاستسقاء صباح الاثنين القادم
المناطق _ عرعر

إنفاذاً لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة الإثنين القادم، يتقدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، صباح الأثنين القادم جموع المصلين لأداء صلاة الاستسقاء تأسياً بهدي الرسول « صلى الله عليه وسلم» عند الجدب وتأخر نزول المطر .
وستقام الصلاة في جامع الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد – رحمه الله – في الساعة 6:50 صباحاً ، كما تقام الصلاة في الجوامع المحددة في محافظات ومدن المنطقة، التي تم تحديدها من فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الحدود الشمالية .

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