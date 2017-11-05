 نائب الرئيس اليمني : استمرار دعم إيران للإنقلابيين بالسلاح يهدد المدنيين والمناطق الآهلة بالسكان في اليمن والمملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 16 صفر 1439 هجريا, الموافق 5 نوفمبر 2017 ميلاديا

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نائب الرئيس اليمني : استمرار دعم إيران للإنقلابيين بالسلاح يهدد المدنيين والمناطق الآهلة بالسكان في اليمن والمملكة

نائب الرئيس اليمني : استمرار دعم إيران للإنقلابيين بالسلاح يهدد المدنيين والمناطق الآهلة بالسكان في اليمن والمملكة
TO GO WITH AFP STORY BY ACIL TABBARA Yemeni General Ali Mohsen al-Ahmar listens to a question during an interview with AFP in Sanaa on February 18, 2012. Referendum-like elections will be held in Yemen on February 21 to approve Abdrabuh Mansur Hadi as a consensus president for a two-year term to replace President Ali Abdullah Saleh, who is stepping down after a year of protests under a Gulf-brokered deal. AFP PHOTO/MOHAMMED HUWAIS (Photo credit should read MOHAMMED HUWAIS/AFP/Getty Images)
المناطق _ واس

استنكر نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح بشدة إطلاق المليشيا الإنقلابية في بلاده صاروخاً باليستيا باتجاه شرق مدينة الرياض .
وقال في تصريح نقله موقع ” 26 سبتمبر” التابع للقوات المسلحة اليمنية : إن انقلاب جماعة الحوثي واستمرار دعم إيران لها بالسلاح يهدد المدنيين والمناطق الآهلة بالسكان في اليمن والمملكة العربية السعودية، وأكثر من ذلك يستهدف الأمن والسلم الدوليين .
وأكد الفريق محسن أن اليمن والمملكة تقفان اليوم في خندق واحد لدحر هذه الجماعة الإرهابية .

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