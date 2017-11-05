 وكيل إمارة منطقة الحدود الشمالية المكلف يفتتح الحلقة التدريبية “التخطيط الاستراتيجي” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 16 صفر 1439 هجريا, الموافق 5 نوفمبر 2017 ميلاديا

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وكيل إمارة منطقة الحدود الشمالية المكلف يفتتح الحلقة التدريبية “التخطيط الاستراتيجي”

وكيل إمارة منطقة الحدود الشمالية المكلف يفتتح الحلقة التدريبية “التخطيط الاستراتيجي”
المناطق _ عرعر

افتتح وكيل إمارة منطقة الحدود الشمالية المكلف الأستاذ محمد بن سلطان بن جريس اليوم, الحلقة التطبيقية بعنوان “التخطيط الاستراتيجي”, التي تنظمها إمارة المنطقة بالتعاون مع معهد الإدارة العامة, وتستهدف جميع مدراء الإدارات الحكومية بالمنطقة , وذلك بمقر النادي الأدبي بعرعر .
وأوضح وكيل إمارة المنطقة المكلف, أن الحلقة التطبيقية التي تستمر لثلاثة أيام , جاءت إنفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية من أجل الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومي في المنطقة، مشيرا إلى أن القيادات الإدارية لها دور مهم وفعال في إنجاح الخطط والبرامج التنموية في المنطقة التي تحقق تطلعات ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة.
وأفاد أن هذا التعاون جاء مع مركز إعداد وتطوير القيادات الإدارية بمعهد الإدارة العامة نحو تنفيذ سلسلة من الحلقات والبرامج لجميع المستويات بالمنطقة التي تصب نحو مرحلة جديدة ومهمة لتنمية مستدامة تنعكس على مسيرة التنمية في بيئة متكاملة الخدمات والمقومات في إطار رؤية المملكة 2030.

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