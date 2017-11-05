أمير الباحة : الأمر الملكي الكريم يأتي استشعاراً من قائد مسيرتنا بخطورة آفة الفساد

نوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة , بالأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بتشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مثمناً سموه حرص واهتمام القيادة الحكيمة – وفقها الله- لكل ما من شأنه حماية مقدرات هذا الوطن الغالي والحفاظ على المال العام، والعمل الجاد نحو محاربة الفساد والمفسدين واجتثاثه بجميع صوره وأشكاله والعمل على المضي قدماً نحو برامج التطوير والإصلاح وتطبيق مبدأ العدالة والمساواة, والاستمرار في برامج التنمية المستدامة.

وأكد سموه أن الأمر الملكي الكريم يأتي استشعاراً من قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – بخطورة آفة الفساد وما يسببه من آثار سلبية على مسيرة البناء والنماء ببلادنا وتأكيداً نحو تفعيل أنظمة محاربة ومكافحة الفساد وتطبيقها بكل حزم بحق كل من تطاول على المال العام وعلى الجميع وبدون استثناء، مشيراً سموه إلى أن هذا الأمر دائبة عليه هذه الدولة المباركة منذ تأسيسها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – إلى عهد خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – من تطبيق لاحكام الشريعة الإسلامية على كل من تسول له نفسه استغلال نفوذه والسلطة والعبث بالمال العام وتغليب مصلحته الشخصية على المصلحة العامة.

وسأل الأمير الدكتور حسام بن سعود في ختام تصريحه الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يسدد على طريق الخير خطاهما لما فيه الخير لهذه البلاد وأن يديم علينا نعمة الأمن والرخاء والاستقرار.