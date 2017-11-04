 بعد إيقاف الجهات المختصة 11 أميرًا وعشرات الوزراء ..مصير الأموال التي سيتضح أنها مرتبطة بقضايا فساد إلى أين؟! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 16 صفر 1439 هجريا, الموافق 5 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بعد إيقاف الجهات المختصة 11 أميرًا وعشرات الوزراء ..مصير الأموال التي سيتضح أنها مرتبطة بقضايا فساد إلى أين؟! أمير الباحة : الأمر الملكي الكريم يأتي استشعاراً من قائد مسيرتنا بخطورة آفة الفساد وكيل إمارة منطقة الحدود الشمالية المكلف يفتتح الحلقة التدريبية “التخطيط الاستراتيجي” نائب الرئيس اليمني : استمرار دعم إيران للإنقلابيين بالسلاح يهدد المدنيين والمناطق الآهلة بالسكان في اليمن والمملكة أمير منطقة الحدود الشمالية يتقدم جموع المصلين في صلاة الاستسقاء صباح الاثنين القادم النفيعي الميدان التربوي ثري بالكفاءات المتميزة والمبادرات والممارسات الإدارية الناجحة اجتماع بين مجلس التعاون والأكاديمية الفيدرالية للسياسات الأمنية نائب أمير عسير: لجنة حصر جرائم الفساد خطوة إصلاحية تواكب تحول المملكة وترعى مصالح الشعب أمير منطقة جازان: الأمر الملكي يؤكد حرص القيادة الرشيدة على حفظ الحقوق وصون العدالة النفيعي مؤكداً أن الأمر الملكي يؤطد لمرحلة قادمة قوامها حزم وعزم نجاح الفريق الطبي والجراحي لعمليات فصل التوائم السيامية اليوم أمير عسير : الحرب على الفساد يطور الاقتصاد ويحسن الاستثمار ويرفع مكانة المملكة ضمن تصنيف منظمة الشفافية الدولية

بعد إيقاف الجهات المختصة 11 أميرًا وعشرات الوزراء ..مصير الأموال التي سيتضح أنها مرتبطة بقضايا فساد إلى أين؟!

بعد إيقاف الجهات المختصة 11 أميرًا وعشرات الوزراء ..مصير الأموال التي سيتضح أنها مرتبطة بقضايا فساد إلى أين؟!
المناطق _ الرياض

كشفت وزارة الإعلام عبر “مركز التواصل الدولي” المخول بالتواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية، الأحد (5 نوفمبر 2017)، عن مصير الأموال التي سيتضح أنها مرتبطة بقضايا فساد، بعد إجراءات توقيف 11 أميرًا وعشرات الوزراء والمسؤولين السابقين والحاليين.

وذكر مركز التواصل الدولي، أن المبالغ التي يتضح أنها مرتبطة بقضايا فساد ستتم إعادتها فورًا إلى الخزينة العامة للدولة.

كما نقلت وكالة فرانس برس، عن مصدر رسمي آخر، قوله إن الجهات المختصة ستقوم بتجميد الحسابات المصرفية للشخصيات التي أوقفت، على خلفية قضايا الفساد.

وأوقفت الجهات المختصة 11 أميرًا وعشرات الوزراء الحاليين والسابقين، في حملة تطهير غير مسبوقة تشهدها البلاد. وجرت الحملة بعد ساعات على صدور الأمر الملكي بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد أسند رئاستها إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وبحسب الأمر الملكي فإن اللجنة مكلفة بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>