الشؤون الإسلامية بالباحة تكمل تهيئة جوامع ومصليات المنطقة لصلاة الاستسقاء

أكد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة بأن صلاة الاستسقاء ستقام غداً – بمشيئة الله – بعد شروق الشمس بعشرين دقيقة، مشيراً إلى جاهزية الجوامع والمصليات في مدينة الباحة وباقي محافظات ومراكز المنطقة لاستقبال المصلين – بعون الله -.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة المكلف بالمنطقة الشيخ أحمد بن منسي العمري، أن رئيس محكمة الاستئناف بالباحة إمام وخطيب جامع الملك فهد، الشيخ عبدالله بن أحمد القرني سيؤم المصلين في ذات الجامع في مدينة الباحة، فيما سيؤدي المصلين الصلاة في بقية المحافظات والقرى الأخرى في المصليات والجوامع المعتاد احتضانها لصلاوات العيدين والاستسقاء.