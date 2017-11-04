المتحدث بإسم التحالف: يؤكد لولا الدعم الإيراني للحوثيين لما تم استهداف الرياض

عقد المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي مؤتمراً صحافياً اليوم الأحد في قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض ، وقال المالكي إن إطلاق صاروخ باليستي على الرياض عمل همجي من الجماعة الحوثية ومن ورائها، مشيراً إلى أنه “لولا دعم النظام الإيراني للحوثيين لما تم استهداف الرياض”، مؤكداً أن صواريخ الحوثيين لم تكن في ترسانة الجيش اليمني ، وأضاف العقيد المالكي أن خبراء إيرانيين قاموا بإيصال القدرات الباليستية إلى صعدة، وأن الطيران استهدف مواقع إخفاء وإطلاق الصواريخ الباليستية في صعدة.

وشدد بإن إطلاق الصاروخ الباليستي على السعودية عمل عدائي وأن التصعيد الخطير من الحوثيين أتى بسبب الدعم الإيراني.

وقدم العقيد الركن تركي المالكي خلال المؤتمر الصحافي الأدلة بالصور على الدعم الإيراني للانقلابيين الحوثيين في اليمن ، وأكد فيه أن طهران وحزب الله يمدان الحوثيين بالخبراء والتقنية.

وأضاف المالكي أن إيران زودت الحوثيين بصواريخ أرض أرض وصواريخ باليستية ، وأن عربات إطلاق الصواريخ التي يستعملها الحوثيون جاءت من إيران ، عطفاً على دعم طهران الانقلابيين بطائرات من دون طيار .

وحذر المالكي من التهديد الذي يشكله الحوثيين بدعم إيراني على الملاحة البحرية بالقوارب المفخخة ، وأكد أن قوات التحالف العربي استطاعت القبض على عدد من القوارب المفخخة لاستهداف الملاحة“.

وأشار إلى أن عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين تتم عبر الحديدة ، وأنه يتم تهريب الصواريخ إلى اليمن كقطع منفصلة ثم يتم تجميعها..

وأشار المالكي خلال حديثه أن حزب الله يهرب الأسلحة من لبنان إلى سوريا ثم إيران فاليمن ، وكشف عن قيام الحوثيين بزراعة قرابة 50 ألف لغم على الحدود مع السعودية ، كما أعلن أن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ستعلن قريباً عن قائمة مكونة من 40 مطلوباً من قيادات الحوثيين.