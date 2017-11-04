صحة نجران تنفذ 111 برنامج تعليم طبي مستمر خلال عام

نفذت صحة نجران ممثلة في إدارة التدريب والشئون الأكاديمية خلال العام المنصرم 111 برنامج تعليم طبي مستمر بكافة مرافق المنطقة استفاد منها 4995 من الكوادر الطبية والتمريض بواقع 1023 ساعة تعليم معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كأعلى معدل تدريبي للمنطقة.

وقالت الصحة أنها تهدف من تنفيذ دورات دعم الحياة والبرامج المتخصصة إلي تنمية وتطوير مهارات الكوادر الصحية التي تنعكس على جودة الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين .

واشارة أيضا إلي تنفيذ 159 برنامج دعم حياه بمركز المحاكاة لعدد 3054 ممارس صحي وتدريبهم على المهارات الأساسية والمتقدمة للمحافظة على الحياة .

واوضحت انه تم خلال العام المنصرم ترشيح 921 موظف لحضور دورات وورش عمل خارج المنطقة للاطلاع على كل ماهو حديث في كافة لمجالات الطبية والإدارية.

فيما بلغ المجموع الكلي للمبتعثين بنهاية العام 1438هـ (70) موظف والمجموع الكلي للمنتسبين خلال نفس الفترة (9) موظفين.

وإضافة الصحة بأنه تم دعم العاملين في المحافظات بالبرامج التدريبية المتخصصة حيث تم تنفيذ 7 دورات تعليم طبي مستمر بمستشفى شرورة العام و 8 برامج متقدمة لدعم الحياة وتنفيذ 6 برامج تعليم طبي مستمر في مستشفى حبونا العام.

وفي إطار دعم التدريب التعاوني مع الجامعات والكليات الصحية استقبلت صحة نجران خلال العام الماضي 1347 (طالب و طالبة) في كافة مرافقها الصحية تم تدريبهم وفق معايير تضمن حصولهم على تدريب بجودة وكفاءة عالية .

ولفتت صحة نجران الي الانتهاء من تطوير مراكز التدريب في المستشفيات والمحافظات وإعادة هيكلتها وتوفير كافة التجهيزات والمستلزمات التدريبية، وعقد اتفاقيات تعاون مشترك مع الجهات المعتمدة محليًا لتنفيذ برامج مشتركة في مجال دعم الحياة الأساسي والمتقدم والرعاية الحرجة.

وذكرت بان الهيئة السعودية للتخصصات اعتمدت 4 برامج زمالة في تخصصات مختلفة بالمنطقة منها برنامج الزمالة السعودية في الجراحة العامة، و برنامج الزمالة السعودية في الباطنة العامة، وبرنامج الزمالة السعودية في الأشعة و برنامج الزمالة السعودية في تقويم الأسنان وجميعها تسهم في تأهيل وتدريب الأطباء بالإضافة إلي العمل حالياً لاعتماد 8 برامج جديدة في تخصصات مختلفة بمتابعة من مدير عام صحة نجران لتضاف إلي حزمة البرامج المعتمدة بمستشفيات المنطقة.

الجديربالذكر اعتماد مركز المهارات بالمنطقة من قبل الجمعية الأمريكية للقلب التي تدعم تنمية مهارات العاملين للتعامل مع الحالات الحرجة .