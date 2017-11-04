 حكايا عسجدية 3 بالتنمية الأهلية بالخرمة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 16 صفر 1439 هجريا, الموافق 5 نوفمبر 2017 ميلاديا

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حكايا عسجدية 3 بالتنمية الأهلية بالخرمة

حكايا عسجدية 3 بالتنمية الأهلية بالخرمة
المناطق _ عادل الزهراني
نفذت لجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بمحافظة الخرمة ( القسم النسائي ) برنامج حكايا عسجدية 3 الذي أقيم في نادي الحي النسائي بالثانوية الأولى بالخرمة
وسيقام البرنامج لمدة ٣ أيام
البرنامج عباره عن عدة اركان ثقافيه اجتماعيه ترفيهيه من أبرزها
ركن اغرسي حياة : يتم توفير عدد من الشتلات وأواني الزراعه وانواع من التربه والبذور يتم فيه تعليم الفتيات كيفية زراعة النباتات ومراحل العناية بها
وطبقت  هذه المبادره في الساحه الداخليه للمدرسه بحيث يقمن الطالبات بزراعه عدد من النباتات والاهتمام بها داخل المدرسه والحفاظ عليها
ركـن  اصنعي عطرك بنفسك : مستوحى من مبادرة حرفتي حيث يتم توفير مجموعه من اساسيات العطور المركزه كذلك عدد من الزجاجات المزينه
يقدم في هذا  الركن شرح مختصر لكيفية صناعة العطر بخلط عدد من المواد ويقمن الطالبات بالتطبيق طبعا كل طالبه تصنع الرائحه التي تناسب ذائقتها وتكتب اسمها على الزجاجه او تهديها
ركن هيا نلعب  : يحوي على  عدد من الالعاب الثقافيه والعاب الذكاء بقالب مشوق وتفاعلي
ركن شاركينا حرفك : يتم فيه عرض صورة
المطلوب من الطالبات التعليق على الصوره
وصاحبة اجمل تعليق تحصل ع هديه مالية مقدارها 500 ريال

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