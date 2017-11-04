 أمير منطقة حائل : تشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد العام تؤكد المضي في النهج الاصلاحي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 16 صفر 1439 هجريا, الموافق 5 نوفمبر 2017 ميلاديا

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أمير منطقة حائل : تشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد العام تؤكد المضي في النهج الاصلاحي

أمير منطقة حائل : تشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد العام تؤكد المضي في النهج الاصلاحي
المناطق _ حائل
‏ أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل أن الأمر الملكي الكريم بتشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد العام تؤكد مضي هذه البلاد المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – في النهج الاصلاحي والحرص على حفظ الحقوق وصون العدالة تطبيقا لتعاليم الشريعة الاسلامية والحفاظ على مكتسبات بلادنا الطاهرة والعمل الدؤوب لبناء مستقبل أجمل للأجيال الحالية والمستقبلية وإيجاد بيئة مساعدة للنهوض بوطننا وتنميته إلى أعلى المستويات وبمختلف المجالات .
ودعا سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز في ختام تصريحه المولى القدير بأن يحفظ بلادنا وقيادتها وشعبها إنه سميع مجيب.

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