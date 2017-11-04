 جمعيتي عناية و الكوثر تتباحثان تعاون مشترك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 صفر 1439 هجريا, الموافق 6 نوفمبر 2017 ميلاديا

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جمعيتي عناية و الكوثر تتباحثان تعاون مشترك

جمعيتي عناية و الكوثر تتباحثان تعاون مشترك
المناطق _ عسير

عقد مدير عام جمعية عناية الصحية الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري اجتماعا تنسيقيا مع مسؤولي جمعية الكوثر الصحية بمنطقة عسير لبحث التعاون المشترك و تبادل الخبرات في مجال العمل الصحي الخيري .

و أستمع المطيري و الوفد المرافق له لشرح عن آليات العلاج الخيري المتبعة في جمعية الكوثر و تجربتهم في التعاون مع فرع جمعية عناية بالإشتراك في علاج الفقراء والمحتاجين وإستثمار الشراكات الموقعة بين الجمعيتين و الجهات الصحية الحكومية و الخاصة و تنسيق الجهود لتقديم خدمة علاجية مدققة للمرضى .

و أكد المطيري الحرص على تفعيل التعاون في المسارات الثلاث لجمعية عناية الصحية والتي تتمحور في العلاج و الوقاية و التوعية مع مايتفرع منه كل مسار من برامج ومشاريع محققة لأهدافه .

وبين مدير عام جمعية عناية الحرص على بناء علاقات شراكة بين الجمعيات الصحية تحقق أهداف الاستراتيجيات العامة والخطط التشغيلية التي تكفل للمريض الفقير علاج مناسب وتمنح أفراد المجتمع فرصة التطوع للمشاركة في هذا العمل الخيري

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