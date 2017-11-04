 نائب أمير نجران: الأمر الملكي بتشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد عادل وحازم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 صفر 1439 هجريا, الموافق 6 نوفمبر 2017 ميلاديا

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نائب أمير نجران: الأمر الملكي بتشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد عادل وحازم

نائب أمير نجران: الأمر الملكي بتشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد عادل وحازم
المناطق _ نجران
أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز ، نائب أمير منطقة نجران، أن الأمر الملكي بتشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد قرار عادل وحازم يتفق مع نهج دولتنا -أعزها الله- المبني على القرآن والسنة المحمدية الهادية، والحكم بالعدل،منوهًا بحرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله-  على تحقيق التنمية الشاملة للوطن، وتلبية تطلعات شعبه الكريم.
وأوضح سمو نائب أمير منطقة نجران، أن تشكيل اللجنة برئاسة سمو ولي العهد -حفظه الله-، لا يدع مجالا للشك في عدم التهاون بالمسؤوليات، وأنه لا أحد فوق القانون أو بعيداً عن المساءلة والمحاسبة، بما ينعكس إيجاباً على مسيرة التنمية الوطنية ويمنح الثقة للوطن والمواطن نحو مزيد من التطوير والعمل الجاد المخلص لله، ثم لولاة الأمر ولهذا الوطن المبارك.
وأكد سموه أن نهج حكم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ورعاه ـ  منذ توليه مقاليد الحكم في هذه البلاد،العدل والمساواة ،والعمل على تطوير جميع أجهزة الدولة بما يتفق مع تطلعاته -أيده الله-،ويواكب النهضة والتطوير الذي يسعى لتحقيقه، داعياً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يمدهما بعونه وتوفيقه.

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