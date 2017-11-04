 الهبدان يوقع اتفاقية إنشاء مركز السكري والغدد الصماء بمحايل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 صفر 1439 هجريا, الموافق 6 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الهبدان يوقع اتفاقية إنشاء مركز السكري والغدد الصماء بمحايل

الهبدان يوقع اتفاقية إنشاء مركز السكري والغدد الصماء بمحايل
المناطق _ محايل

وقع سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير الدكتور محمد بن علي الهبدان  وبحضور سعادة محافظ محايل رئيس مجلس تعزيز الصحة الأستاذ محمد بن سعود أبو نقطة المتحمي  صباح اليوم الأحد الموافق ( ١٦/٢/١٤٣٩هـ) ، اتفاقية شراكة مجتمعية بين المديرية العامة للشئون الصحية في منطقة عسير  و رجل الأعمال عبدالرحمن بن صالح الغنيم ورجل الأعمال عبدالله بن صالح الغنيم ، وتأتي هذه الاتفاقية لصالح إنشاء مشروع مبنى مركز السكري والغدد الصماء بمحافظة محايل عسير وفق معايير الاختيار المتفق عليها بين الطرفين.

وأوضح المتحدث الرسمي لصحة منطقة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع  أن  القيمة الإجمالية لهذا المشروع بلغت ثلاثة ملايين وستمائة وخمسون ألف ريال وتأتي تلك الشراكة ضمن سلسلة من الشراكات  التي تواصل صحة عسير إبرامها مع الجمعيات والمؤسسات والشركات الخاصة ورجال الأعمال ، وتعد  المشاركة المجتمعية إحدى المبادرات الهادفة إلى تفعيل مشاركة جميع مكونات المجتمع للمساهمة في التنمية الصحية وفتح آفاق جديدة في العلاقة بين الصحة والمجتمع بما يعزز صحة المواطنين. 

هذا وسوف يسهم المركز – بعون الله – في خدمة أهالي محايل والمحافظات الواقعة بتهامة بعسير .

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