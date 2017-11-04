الهيئة العامة للزكاة والدخل تنظم ورشتّي عمل حول ضريبة القيمة المُضافة في الرياض والطائف

في إطار استعدادها لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في1يناير 2018م. وبهدف تسهيل امتثال المنشآت لمتطلبات الضريبة، نظمت الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتعاون مع الغرف التجارية الصناعية في الرياض والطائف ورشتيّ عمل حول ضريبة القيمة المضافة حضرها عدد كبير من ممثلي المنشآت التجارية في المدينتين.

وتأتي ورش العمل هذه في إطار سلسلة من الفعاليات تنظمها الهيئة منذ شهر سبتمبر في عدة مدن سعودية بهدف رفع جاهزية المنشآت وضمان فهمها لضريبة القيمة المضافة والخطوات المطلوبة لعملية الاستعداد، ومن المقرر استكمالها خلال شهر نوفمبر الجاري.

ودعت الهيئة خلال ورشتي العمل المنشآت على ضرورة الاحتفاظ بالدفاتر المحاسبية التي تبيّن قيود المدفوعات والمقبوضات والمشتريات والمبيعات والإيرادات والمصروفات.

وطالبت الهيئة المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية مليون ريال بالتسجيل لأغراض ضريبة القيمة المضافة قبل20ديسمبر 2017​ لتلافي التعرض للغرامات المالية وإيقاف الخدمات الحكومية، موضحةً أن التسجيل في ضريبة القيمة المضافة يسمح للمنشآت باسترداد الضريبة التي تتحملها على مشترياتها من السلع والخدمات.

وأكدت الهيئة أنه لا يجوز للمنشآت فرض ضريبة القيمة المضافة على أي من السلع أو الخدمات قبل الأول من يناير 2018، وعلى المنشآت المؤهلة المبادرة بالتسجيل من خلال بوابة التسجيل التي استحدثتها الهيئة على الموقع الرسمي لضريبة القيمة المضافة VAT.GOV.SA، والذي يتميز بتوفيره مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعاً داعم‍اً للمنشآت لتحقيق جاهزيتها، إلى جانب المواد المرئية الإرشادية، وكافة المعلومات التي تشمل جوانب عملية التسجيل والاستعداد لتطبيق الضريبة.