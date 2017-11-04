 الكلية التقنية بنجران تستمر في تنفيذ برنامج “التثقيف التعليمي المهني” لطلاب المرحلة الثانوية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 16 صفر 1439 هجريا, الموافق 5 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الكلية التقنية بنجران تستمر في تنفيذ برنامج “التثقيف التعليمي المهني” لطلاب المرحلة الثانوية

الكلية التقنية بنجران تستمر في تنفيذ برنامج “التثقيف التعليمي المهني” لطلاب المرحلة الثانوية
المناطق _ نجران

تستمر الكلية التقنية بنجران بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة في تنفيذ برنامج “التثقيف التعليمي المهني”، مستهدفاً طلاب المرحلة الثانوية خلال الفصل التدريبي الأول من العام الحالي، لتعريفهم بكيفية اختيار المسار المناسب بعد انتهاء المراحل الدراسية، وذلك بمدرسة بن الأثير الثانوية بحي آل منجم.

ويهدف البرنامج إلى تبصير الطلاب بقدراتهم وإمكاناتهم ومساعدتهم على اختيار المسار المناسب بعد انتهاء المراحل الدراسية، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030، الرامية إلى توجيه الطلاب نحو الخيارات التقنية والمهنية المناسبة, وتفعيل التعاون بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ووزارة التعليم.

وبيّن مدير العلاقات العامة والإعلام بالكلية علي بن عبدالله آل عتيق، أن البرنامج يتضمن التعريف بما تحتويه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والكلية التقنية من أنشطة وتخصصات تقنية ومهنية, وكيفية الانخراط بها وكيفية تحديد الميول المهني، إضافة إلى التعريف بأهمية المهنة في سوق العمل في مجالات الكهرباء والحاسب الآلي والميكانيكا والمحاسبة والإدارة المكتبية والتسويق.

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