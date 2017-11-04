 سياحة نجران تنفذ برنامج تدريبي في مجال تطوير مهارات بائعات المنتجات السياحية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 صفر 1439 هجريا, الموافق 6 نوفمبر 2017 ميلاديا

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سياحة نجران تنفذ برنامج تدريبي في مجال تطوير مهارات بائعات المنتجات السياحية

سياحة نجران تنفذ برنامج تدريبي في مجال تطوير مهارات بائعات المنتجات السياحية
المناطق _ نجران

نظم فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران ، ممثلا بالمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية “تكامل” ، بالتعاون مع كلية التقنية للبنات بنجران ، برنامجاً تدريبياً بعنوان “تطوير مهارات بائعات المنتجات السياحية” ، وذلك في مقر كلية التقنية للبنات بالمنطقة .
وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح بن محمد آل مريح ان  تنفيذ هذا البرنامج يأتي  ضمن خطة مركز “تكامل” التي تهدف إلى تأهيل وتطوير قدرات العاملين بالقطاع السياحي والضيافة , إلى جانب دعم الحرفيين والأسر المنتجة ، وذلك لتطوير مهارات التعامل مع السياح من البائعات للمنتجات السياحية ، من خلال تعريفهن بأهمية السياحة السعودية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ، وأيضاً توضيح أخلاقيات التعامل مع السياح وضيوف السعودية ، واستعراض مهارات إرضاء السائح ، وتسويق منتجاتهن باحترافية وأشار ان عدد المتدربات  الملتحقات بالبرنامج بلغ  ٦٢متدربة ، حيث تناولن التعريف بأنماط السياحة وأنماط البائعة وأنماط السائحة والسائح وأساليب التعامل والمنتجات المباعة على حسب جهة البيع (فندق – سلع) وإبراز المناطق السياحية والآثار في مناطق المملكة.
واضاف آل مريح” أن برنامج “تكامل” يتواكب مع استراتيجيات التنمية السياحية وفق توجيهات رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير “سلطان بن سلمان” لتحقيق التنمية السياحية بالمملكة، وسيكون هناك برامج عدة تتوافق وتنمي من مهارات العاملين بالقطاع السياحي

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