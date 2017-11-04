تصريح مدير عام الامر بالمعروف بمنطقة الرياض بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد

أشاد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ الدكتور / تركي بن عبدالله الشليل ، بالأمر الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله-، بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره .

وقال فضيلته : إن هذا الأمر الملكي الكريم من الملك العادل الحازم يرسي أسس العدالة ومنهج إحقاق الحق ؛ ويؤكد حرص القيادة الحكيمة على مضي المملكة العربية السعودية قدماً في محاربة الفساد والمفسدين وقطع دابرهم بلاهوادة ولا رأفة والتصدي بحزم وعزم لكيانات وأفراد ووسائل الفساد والجريمة وما ينشأ عنها من مظاهر الهدر والكسب غير المشروع وضياع الحقوق وتعطيل التنمية.

وبين فضيلته أن هذه اللجنة العليا برئاسة سمو ولي العهد الأمين ستكون باختصاصاتها تكاملاً فعّالاً مع الجهات المعنية بمكافحة الفساد والقضاء على كل ما من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة والمال العام.

مبينا أن هذه الخطوة وما سبقها وما سيتولها بإذن الله من خطوات تصب في تحقيق رؤية المملكة 2030 تلك الرؤية الواعدة الشاملة الطموحة ومنع ما قد يشكل حاجزاً أو عائقاً إزاء تنفيذ هذه الرؤية المباركة على أرض الواقع.

واضاف الشيخ الشليل : أن هذا الأمر الملكي يأتي ليقضي قضاءً حازماً مبرماً على منابت الفساد ومجففاً لمنابعه، بما يحقق المصلحة ويحفظ المال العام ويضمن بإذن الله عدم إساءة استخدام الصلاحيات والسلطات.

وأضاف الدكتور الشليل، أن ظاهرة الفساد من أخطر الظواهر السّلبيّة المعطلة للتنمية وركب التقدم في الدول والمجتمعات ، وتؤثر سلباً على البنية التحتية وتضعف الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتجعل المال العام عرضة للنهب والاستيلاء بغير وجه حق ، ومن هنا جاءت خطوات وأوامر خادم الحرمين الشريفين – أعزه الله- وترجمها سمو ولي عهده الأمين – أعانه الله – لمواجهة ظاهرة الفساد بعدل وحزم أداءً للأمانة وإبراءً للذمة وقياماً بواجب الراعي تجاه رعيته، ومسؤوليته في تحقيق الخطط التنموية للدولة وحماية المال العام.

وأضاف مدير عام الامر بالمعروف بالرياض : أن محاربة المملكة العربية السعودية للفساد يأتي من منطلق إيمانها العميق وعقيدتها الإسلامية الغراء التي تستمد أحكامها ودستورها ونظامها من كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ، والتي جاءت بقيم الإصلاح بشتى صوره وأسمى معانيه؛ فالله لايحب الفساد ولايصلح عمل المفسدين كما دل على ذلك كتابه العظيم وجاءت سيرة النبيى ﷺ ناهية ونابذة لكافة صور الفساد والظلم والتعدي والغش وأكل أموال الناس بالباطل وخيانة الأمانة.

وفي ختام التصريح سأل الشيخ الشليل اللهَ تبارك وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يوفقهما ويسددهما لما فيه خير للبلاد والعباد، وأن يحفظ بلادنا وأمننا ومقدراتنا ومكتسباتنا من كيد الكائدين وإفساد المفسدين.