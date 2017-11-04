إنشاء جسر مشاة بمحافظة البدع

افتتحت بلدية محافظة البدع جسر المشاة الواقع على طريق الملك عبدالعزيز.

وأوضح رئيس بلدية البدع المهندس محمد بن عطاالله التويجري أنه تم الانتهاء من إنشاء جسر المشاة الواقع على طريق الملك عبدالعزيز بحي المدائن بطول ثلاثين متراً بعرض مترين بعد رفع تقرير من المجلس البلدي بالمحافظة بإنشاء جسر للمشاة .

وبيّن التويجري أن المشروع سيسهم في توفير السلامة المرورية على الطرقات وحماية سالكي الطريق والحد من نسبة الحوادث إضافة إلى نشر ثقافة استخدام جسور المشاة ودورها في الحفاظ على السلامة وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات والعمل على تطوير هذه المرافق العامة بصورة مستمرة.