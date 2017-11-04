 دراسة: عليكم بتناول اللوز في الإفطار.. يحميكم من الأمراض القاتلة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 صفر 1439 هجريا, الموافق 6 نوفمبر 2017 ميلاديا

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دراسة: عليكم بتناول اللوز في الإفطار.. يحميكم من الأمراض القاتلة

دراسة: عليكم بتناول اللوز في الإفطار.. يحميكم من الأمراض القاتلة
المناطق - وكالات

كشفت دراسة بحثية جديدة، أن تناول اللوز مع الإفطار كل صباح يمكن أن يطيل العمر، حسبما ذكرت سكاى نيوز.

نعلم أن وجبة الإفطار أهم وجبة فى اليوم، وإفطار صحى يمكن أن يحافظ على معدل جيد للأيض والجهاز المناعى، وبالتالى منع عدد من الأمراض كأمراض القلب، والسكتة الدماغية وسببها الأساسى الكوليسترول، مما قد يؤدى إلى الموت المفاجئ.

ويعتبر اللوز نظاما غذائيا متوازنا يحتوى جميع العناصر الغذائية الأساسية مثل الكربوهيدرات والمعادن والبروتين والدهون والفيتامينات وغيرها، وأظهرت دراسة بحثية أجرتها جامعة تورونتو أن تناول اللوز كل صباح، مع وجبة فطور صحية يمكن أن تقلل من مستويات الكوليسترول فى الجسم.

كما أن اللوز غنى بفيتامين E والأحماض الدهنية أوميغا 3 التى يمكنها تكسير الكوليسترول المتراكم فى الجسم، لذلك استهلاك ما لا يقل عن 4-5 حبات من اللوز مع وجبة الإفطار يمكن أن يقلل من نسبة الكوليسترول، وبالتالى منع تلك الأمراض القاتلة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية، وعندما يكون لديك قلب صحى، سيزيد “عمرك الافتراضى”، حسب الدراسة.

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