مصوِر الزيارة الأخيرة للأمير منصور بن مقرن يكشف سبب عدم مرافقته في الطائرة

لكل أجل كتاب.. هذا ما أكده الموقف الذي حدث لفارس الطرقي، المصور المرافق لجولة الأمير الفقيد منصور بن مقرن نائب أمير عسير الأخيرة التي انتهت بالحادث المؤلم، ووفاته ومرافقيه، إذ كشف أسباب عدم مرافقتهم في الطائرة، وفقا لما تناقله مغردون لتصريحات إعلامية له بعد الحادث.

وقال الطرقي إنه طلب من المسؤول الأمني عن تنظيم الزيارة مرافقة الأمير في رحلة، لكنه أخبره بأن الطائرة لا تكفي إلا لسبعة مقاعد فقط، ووعده بأنه يرافقهم في رحلة العودة إذا شغر أي مقعد في حال رغب أحد أعضاء الوفد في البقاء.

وأضاف، بعد انتهاء الزيارة لاحظت أن المقاعد السبعة ليس بينها أي مقعد شاغر؛ لذلك فضلت الصمت وعدم تكرار الطلب، وغادرت مع الموكب باتجاه المطار، حتى علمت بالخبر الذي آلمني أشد الألم.