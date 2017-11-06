 مصوِر الزيارة الأخيرة للأمير منصور بن مقرن يكشف سبب عدم مرافقته في الطائرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 صفر 1439 هجريا, الموافق 6 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مصوِر الزيارة الأخيرة للأمير منصور بن مقرن يكشف سبب عدم مرافقته في الطائرة مواطنون يرثون الأمير منصور ومرافقيه .. ومواقفه معهم دراسة: عليكم بتناول اللوز في الإفطار.. يحميكم من الأمراض القاتلة إنشاء جسر مشاة بمحافظة البدع تصريح مدير عام الامر بالمعروف بمنطقة الرياض بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد سياحة نجران تنفذ برنامج تدريبي في مجال تطوير مهارات بائعات المنتجات السياحية الكلية التقنية بنجران تستمر في تنفيذ برنامج “التثقيف التعليمي المهني” لطلاب المرحلة الثانوية المملكة تعلن قائمة لأربعين قياديًّا وعنصرًا من جماعة الحوثي الإرهابية ومكافآت مالية لمن يدلي بمعلومات للقبض عليهم الهيئة العامة للزكاة والدخل تنظم ورشتّي عمل حول ضريبة القيمة المُضافة في الرياض والطائف الهبدان يوقع اتفاقية إنشاء مركز السكري والغدد الصماء بمحايل نائب أمير نجران: الأمر الملكي بتشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد عادل وحازم جمعيتي عناية و الكوثر تتباحثان تعاون مشترك
عاجل | وفاة نائب أمير عسير ومسؤولين آخرين في حادث طائرة عمودية في جبال عسير

مصوِر الزيارة الأخيرة للأمير منصور بن مقرن يكشف سبب عدم مرافقته في الطائرة

مصوِر الزيارة الأخيرة للأمير منصور بن مقرن يكشف سبب عدم مرافقته في الطائرة
المناطق - الرياض

لكل أجل كتاب.. هذا ما أكده الموقف الذي حدث لفارس الطرقي، المصور المرافق لجولة الأمير الفقيد منصور بن مقرن نائب أمير عسير الأخيرة التي انتهت بالحادث المؤلم، ووفاته ومرافقيه، إذ كشف أسباب عدم مرافقتهم في الطائرة، وفقا لما تناقله مغردون لتصريحات إعلامية له بعد الحادث.

وقال الطرقي إنه طلب من المسؤول الأمني عن تنظيم الزيارة مرافقة الأمير في رحلة، لكنه أخبره بأن الطائرة لا تكفي إلا لسبعة مقاعد فقط، ووعده بأنه يرافقهم في رحلة العودة إذا شغر أي مقعد في حال رغب أحد أعضاء الوفد في البقاء.

وأضاف، بعد انتهاء الزيارة لاحظت أن المقاعد السبعة ليس بينها أي مقعد شاغر؛ لذلك فضلت الصمت وعدم تكرار الطلب، وغادرت مع الموكب باتجاه المطار، حتى علمت بالخبر الذي آلمني أشد الألم.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>