 فرنسا تدين إطلاق صاروخ باتجاه الرياض.. وتشيد بالدفاعات الجوية السعودية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 صفر 1439 هجريا, الموافق 6 نوفمبر 2017 ميلاديا

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فرنسا تدين إطلاق صاروخ باتجاه الرياض.. وتشيد بالدفاعات الجوية السعودية

فرنسا تدين إطلاق صاروخ باتجاه الرياض.. وتشيد بالدفاعات الجوية السعودية
المناطق- واس

أعربت فرنسا اليوم عن إدانتها الشديدة لإطلاق مليشيا الحوثي في اليمن صاروخ باليستي باتجاه مدينة الرياض.
وقال معالي وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان في بيان : إن باريس تدين بكل حزم إطلاق الصاروخ الذي تبنى مسؤوليته المتمردون الحوثيون واستهدف مدينة الرياض الليلة الماضية من اليمن ، مؤكداً في الوقت نفسة دعم فرنسا الكامل لأمن المملكة العربية السعودية بمواجهة التهديدات التي تواجهها .
وأضاف إن هذا الإعتداء الجديد ضد أراضي المملكة العربية السعودية واستهدف بشكل متعمد منطقة مدنية هو تحدٍ واضح وصريح وخرق للقرارات الأممية، مبيناً أن الدفاعات الجوية للمملكة تمكنت من اعتراض الصاروخ وتفجيره في الهواء في شمال شرق الرياض قرب مطار العاصمة الدولي

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