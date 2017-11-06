وظائف إدرية شاغرة لدى مصفاة ساتورب

أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مستشار عقود: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة)، أو ما يعادلها.

– محلل أنظمة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، تكنولوجيا المعلومات)، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 أكتوبر 2017م.

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