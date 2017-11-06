ارتفاع ضحايا إطلاق نار داخل كنيسة في تكساس الأمريكية إلى 27 قتيلا و 20 جريحا

فتح رجل النار الاحد داخل كنيسة بتكساس مما اسفر عن مقتل “حوالى 25 شخصا” في هذه الولاية الواقعة بجنوب الولايات المتحدة التي ما زالت في حالة من الصدمة جراء اسوأ حادث اطلاق نار بتاريخها في اكتوبر في لاس فيغاس.

وقال ألبرت غيمز جي ار، المسؤول بمقاطعة ويلسون حيث تقع الكنيسة في ساذرلاند سبرينغز لوكالة فرانس برس انه تم ابلاغه بان هناك “27 قتيلا واكثر من 20 جريحا” لكنه اوضح انه ما زال بانتظار تأكيد رسمي.

وقال جو تاكيت شريف مقاطعة ويلسون لشبكة “ان بي سي” ان “حوالى 25 شخصا” لقوا مصرعهم واصيب 10 اخرون على الاقل.

واكد متحدث باسم مكتب شريف مقاطعة غوادالوبي المجاورة، لوكالة فرانس برس ان “المسلح قُتل”.

وغرد الرئيس الاميركي دونالد ترمب الموجود حاليا في اسيا على تويتر قائلا “ليكُن الله مع شعب ساذرلاند سبرينغز تكساس”. واضاف “انني اراقب الوضع من اليابان”، مشيرا الى ان المحققين، بينهم الشرطة الفيدرالية، منتشرين في موقع الهجوم.

كما قال سيناتور تكساس تيد كروز وحاكم الولاية غريغ ابوت عبر تويتر انهما يتشاركان بصلواتهما مع الضحايا وقدما شكرهما لقوات الامن.