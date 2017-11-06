 الأرصاد: فرص مهيأة لهطول أمطار في جازان وعسير والباحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 صفر 1439 هجريا, الموافق 6 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الأرصاد: فرص مهيأة لهطول أمطار في جازان وعسير والباحة

الأرصاد: فرص مهيأة لهطول أمطار في جازان وعسير والباحة
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها ،في حين تكون السماء غائمة جزئياً على وسط وشمال شرق المملكة.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي القصيم وحائل والأجزاء الواقعة بين رفحا وحفر الباطن كذلك على الأجزاء الشرقية لمنطقة مكة المكرمة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الغربية لمنطقة الرياض.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج 

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