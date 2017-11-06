 إسرائيل تستعد لشن حرب على حزب الله الإرهابي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 صفر 1439 هجريا, الموافق 6 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

إسرائيل تستعد لشن حرب على حزب الله الإرهابي هذا ما قاله مدير مكتب ولي العهد عن “ليلة القبض على المفسدين”! الأرصاد: فرص مهيأة لهطول أمطار في جازان وعسير والباحة ارتفاع ضحايا إطلاق نار داخل كنيسة في تكساس الأمريكية إلى 27 قتيلا و 20 جريحا مليونا دولار ثمن للهجوم على المملكة من بيروت.. و “السفارة الإيرانية” كلمة السر قيادة التحالف: تزويد النظام الإيراني للحوثيين بصواريخ يعد من أعمال الحرب ضد السعودية وظائف إدرية شاغرة لدى مصفاة ساتورب فرنسا تدين إطلاق صاروخ باتجاه الرياض.. وتشيد بالدفاعات الجوية السعودية مصوِر الزيارة الأخيرة للأمير منصور بن مقرن يكشف سبب عدم مرافقته في الطائرة مواطنون يرثون الأمير منصور ومرافقيه .. ومواقفه معهم دراسة: عليكم بتناول اللوز في الإفطار.. يحميكم من الأمراض القاتلة إنشاء جسر مشاة بمحافظة البدع
عاجل | وفاة نائب أمير عسير ومسؤولين آخرين في حادث طائرة عمودية في جبال عسير

إسرائيل تستعد لشن حرب على حزب الله الإرهابي

إسرائيل تستعد لشن حرب على حزب الله الإرهابي
المناطق_وكالات

كشفت تقارير صحفية، أمس الأحد 5 نوفمبر، عن أن إسرائيل بدأت تعد العدة من أجل شن حرب على جنوب لبنان وقالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية إن تل أبيب تلقت إشارات واضحة باقتراب شنها عملية عسكرية في جنوب لبنان ضد “حزب الله”، بعد إعلان رئيس الوزراء، سعد الحريري، استقالته.
وأشارت إلى أن استقالة الحريري من الرياض، كان بمثابة “رسالة واضحة” إلى أن النفوذ الإيراني في لبنان “تعاظم”، وبات خارج عن نطاق السيطرة، بحسب زعم الصحيفة العبرية.
وتابعت “إعلان الحريري الاستقالة، كان بمثابة رسالة أيضا أن السعودية تخلت دعمها للنظام السياسي متعدد الطوائف في لبنان، الذي تم الاتفاق عليه أثناء الحرب الأهلية”.
ومضت قائلة :”يبدو أن الرياض بدأت بصورة جلية من الخوف من تغلغل حزب الله في المجتمع اللبناني بقوة، وأنه باتت تخل بموازين القوى في لبنان”.
من جانبها، نشرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” تقريرا بعنوان “باستقالة الحريري، لبنان أصبحت تعج بوكلاء إيران”.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن قيادات الجيش الإسرائيلي باتت موقنة الآن أن “حزب الله” دانت له السيطرة شبه الكاملة على لبنان، وهو ما دفع شخصية سياسية بارزة مثل سعد الحريري لتقديم استقالته، وإعرابه عن خشيته من تعرضه لعملية اغتيال كالتي تعرض لها والده رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري.
وألمحت “تايمز أوف إسرائيل” إلى أن قرار الحريري، ربما بناء على معلومات استخباراتية غربية تم تقديمها إلى رئيس الوزراء اللبناني.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>