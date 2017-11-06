إسرائيل تستعد لشن حرب على حزب الله الإرهابي

كشفت تقارير صحفية، أمس الأحد 5 نوفمبر، عن أن إسرائيل بدأت تعد العدة من أجل شن حرب على جنوب لبنان وقالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية إن تل أبيب تلقت إشارات واضحة باقتراب شنها عملية عسكرية في جنوب لبنان ضد “حزب الله”، بعد إعلان رئيس الوزراء، سعد الحريري، استقالته.

وأشارت إلى أن استقالة الحريري من الرياض، كان بمثابة “رسالة واضحة” إلى أن النفوذ الإيراني في لبنان “تعاظم”، وبات خارج عن نطاق السيطرة، بحسب زعم الصحيفة العبرية.

وتابعت “إعلان الحريري الاستقالة، كان بمثابة رسالة أيضا أن السعودية تخلت دعمها للنظام السياسي متعدد الطوائف في لبنان، الذي تم الاتفاق عليه أثناء الحرب الأهلية”.

ومضت قائلة :”يبدو أن الرياض بدأت بصورة جلية من الخوف من تغلغل حزب الله في المجتمع اللبناني بقوة، وأنه باتت تخل بموازين القوى في لبنان”.

من جانبها، نشرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” تقريرا بعنوان “باستقالة الحريري، لبنان أصبحت تعج بوكلاء إيران”.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن قيادات الجيش الإسرائيلي باتت موقنة الآن أن “حزب الله” دانت له السيطرة شبه الكاملة على لبنان، وهو ما دفع شخصية سياسية بارزة مثل سعد الحريري لتقديم استقالته، وإعرابه عن خشيته من تعرضه لعملية اغتيال كالتي تعرض لها والده رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري.

وألمحت “تايمز أوف إسرائيل” إلى أن قرار الحريري، ربما بناء على معلومات استخباراتية غربية تم تقديمها إلى رئيس الوزراء اللبناني.