 ولي أمر يشتكي معلم في رحلة مدرسية .. و”تعليم مكة” يحقق ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 صفر 1439 هجريا, الموافق 6 نوفمبر 2017 ميلاديا

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ولي أمر يشتكي معلم في رحلة مدرسية .. و”تعليم مكة” يحقق !

ولي أمر يشتكي معلم في رحلة مدرسية .. و”تعليم مكة” يحقق !
المناطق_مكة

اتهم ولي أمر طالب بالمرحلة المتوسطة معلمًا بالإهمال، وتركه الطلاب دون إشراف عليهم أثناء الخروج في رحلة مدرسية لاستراحة بها مسبح؛ ما كاد يتسبب في خسارته ابنه.

وقال ولي الأمر في شكواه إن ابنه أحضر ورقة من المدرسة، تدعوه للموافقة على خروج ابنه في نزهة مدرسية إلى أحد المواقع، وبعد تأخره في العودة أرسل الأب أبناءه إلى الموقع الذي يوجد فيه ابنه برفقة طلاب من المرحلتَيْن المتوسطة والثانوية.

وأردف: “وجدت ابني في حالة سيئة بعد أن قام أحد طلاب المرحلة الثانوية بإغراقه في المسبح وسط تعالي الضحكات، وتصوير ابني وهو يكاد يغرق بدون وجود معلم معهم في الاستراحة، ولولا تدخُّل أحد الطلاب، الذي أنقذ ابني من الغرق، لوقع ما لا تُحمد عقباه”.

من جانبه، أوضح مدير الإعلام التربوي بتعليم مكة طلال الردادي أنه تم تشكيل لجنة من مكتب التعليم بشرق مكة المكرمة، وستحقق في شكوى ولي الأمر وملابسات الرحلة المدرسية كافة، وعلى نتائج التحقيق سيتم اتخاذ الإجراءات التربوية المناسبة لكل الأطراف.

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