 فيلم (ثور: راجناروك) يتصدر إيرادات السينما الأمريكية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 17 صفر 1439 هجريا, الموافق 6 نوفمبر 2017 ميلاديا

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فيلم (ثور: راجناروك) يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

فيلم (ثور: راجناروك) يتصدر إيرادات السينما الأمريكية
المناطق_وكالات

تصدر فيلم الحركة والمغامرات الجديد (ثور: راجناروك) إيرادات السينما في أمريكا الشمالية محققا 121 مليون دولار أمريكي. والفيلم بطولة كريس هيمسوورث ومارك رافالو وكيت بلانشيت ومن إخراج تايكا وايتيتي.
وجاء في المركز الثاني الفيلم الكوميدي الجديد (باد مامز كريسماس) بإيرادات بلغت 17 مليون دولار. والفيلم بطولة ميلا كونيس وكريستين بيل وكاثرين هان ومن إخراج جوش لوكاس وسكوت مور. وتراجع فيلم الرعب (جيجسو) من المركز الأول في الأسبوع الماضي إلى المركز الثالث هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 6.7 مليون دولار.
والفيلم من إخراج مايكل سبيريج وبيتر سبيريج ولعب دور البطولة مات باسمور وتوبين بيل وكالوم كيث رينيه. وتراجع الفيلم الكوميدي (بو 2 ماديا هالوين) من المركز الثاني الذي احتله الأسبوع الماضي إلى المركز الرابع بإيرادات بلغت 4.7 مليون دولار.
والفيلم من إخراج تايلر بيري وبطولة كاسي ديفيز وباتريس لافلي. وتراجع فيلم الحركة (جيوستورم) من المركز الثالث الذي احتله الأسبوع الماضي إلى المركز الخامس محققا إيرادات بلغت ثلاثة ملايين دولار.
والفيلم بطولة جيرارد بتلر وجيم ستارجس ومن إخراج دين ديفلن.

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